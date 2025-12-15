Американский словарь Merriam-Webster назвал словом 2025 года «slop». То есть «помои» или «некачественный цифровой контент»

Составители американского толкового словаря Merriam-Webster выбрали словом 2025 года «slop» — что в буквальном переводе на русский язык означает «помои».

В разное время это слово употребляли для обозначения «мягкой грязи», «мусора» или «пищевых отходов», теперь же его используют как характеристику «цифрового контента низкого качества, обычно производимого в больших количествах с помощью искусственного интеллекта».

«Весь этот мусор, обрушившийся на наши экраны, был описан всего четырьмя буквами: английский язык снова нас не подвел, — говорится в статье на сайте Merriam-Webster. — В 2025 году поток помоев включал в себя абсурдные видеоролики, нелепые рекламные изображения, дешевую пропаганду, фейковые новости, которые выглядят довольно правдоподобно, низкокачественные книги, написанные искусственным интеллектом, отчеты о „рабочей ерунде“, которые тратят время коллег… и множество говорящих котов. Людей это раздражало, и люди это с удовольствием потребляли».

По версии толкового словаря английского языка Collins English Dictionary, словом 2025 года стал «vibe coding». Кембриджский словарь английского языка (Cambridge Dictionary) назвал словом года «parasocial». Портал «Грамота.ру» выбрал словом 2025 года «зумер».

