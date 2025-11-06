Составители толкового словаря английского языка Collins English Dictionary назвали словом 2025 года «vibe coding».

Вайб-кодинг — метод программирования, при котором используются большие языковые модели для генерации кода. Разработчику нужно просто составить текстовый запрос с описанием задачи и ключевых функций приложения. Предполагается, что с помощью вайб-кодинга пользователи могут создавать собственное ПО, не обладая полноценными знаниями в области программирования. Термин ввел в обиход ученый в области искусственного интеллекта, один из сооснователей OpenAI Андрей Карпатый.

«По сути, это указание машине, чего вы хотите, вместо того, чтобы кропотливо кодировать это самостоятельно. Это программирование вайбами, а не переменными. Пока технические эксперты спорят, революционно это или безрассудно, этот термин получил признание далеко за пределами Кремниевой долины, отражая более широкий культурный сдвиг в сторону использования ИИ во всех аспектах повседневной жизни», — говорится в публикации Collins English Dictionary.

В 2024 году словом года по версии Collins English Dictionary было «brat» — прилагательное, характеризующее человека с «уверенным, независимым и гедонистическим поведением».

