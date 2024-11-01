Сторонники кандидата в президенты США Камалы Харрис с плакатом «Kamala is brat» на митинге в Лас-Вегасе, 10 августа 2024 года David Becker / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Составители толкового словаря английского языка Collins English Dictionary назвали словом 2024 года «brat» — прилагательное, характеризующее человека с «уверенным, независимым и гедонистическим поведением». Об этом говорится в публикации, появившейся в блоге словаря 1 ноября.

Это слово, по выражению Collins, для каждого имеет свою смысловую нагрузку: обостренное ощущение, кричащую эстетику или даже слоган для предвыборной кампании (его использовала кандидат в президенты США от Демократической партии Камалла Харрис — «Kamala IS Brat»).

Согласно словарю, основное значение «brat» — невоспитанный раздражающий ребенок (или взрослый, демонстрирующий такое же поведение).

Слово «brat» вошло в число самых обсуждаемых в 2024 году после того, как британская певица Charli XCX в июне выпустила под этим названием свой шестой студийный альбом. После этого на фоне популярности в соцсетях в обиход вошло словосочетание «brat summer» (его осмысляли многие англоязычные издания, в сентябре Charli XCX объявила, что «brat summer» завершилось).

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Лев Ганкин об альбоме Charli XCX

Новый альбом Charli XCX «Brat» — образцовая музыка эпохи постиронии Лев Ганкин — об артистке, которая могла стать мейнстримной звездой, но выбрала эксперименты

«Больше, чем просто успешный альбом, „brat“ — это культурный феномен, который нашел отклик у людей по всему миру, а „brat summer“ утвердился как эстетика и образ жизни», — заявили представители словаря (цитата по Associated Press).

«Олицетворяя как принятие себя, так и бунтарство, это самое подходящее слово для 2024 года — когда гедонизм и тревожность соединились в пьянящем вареве», — пишет о «brat» в блоге Collins Дэвид Шариатмадари, автор книги «Donʼt Believe A Word».

Collins English Dictionary ежегодно составляет список новых и заметных слов, которые отражают постоянно развивающийся английский язык. Словарь выбирает слова из базы материалов общим объемом более 20 миллиардов слов, которые появились в течение года в СМИ, книгах и на сайтах.

В список слов 2024 года также вошли:

delulu — нереалистичный в своих идеях или ожиданиях;

brainrot — неспособность ясно мыслить, вызванная чрезмерным потреблением онлайн-контента низкого качества;

anti-tourism — противодействие крупномасштабному туризму;

looksmaxxing — попытка увеличить привлекательность чьей-либо внешности;

rawdogging — дальний перелет без телефона и отвлекающих факторов.

«Учитывая, что многие из известных слов этого года были популярны среди поколений Z и „Альфа“, мы можем с уверенностью сказать, что это самый brat-список слов года за всю историю», — сообщил директор Collins Алекс Бикрофт.

В блоге Collins отмечается, что многие слова, попавшие в список 2024 года, не совсем новые, например, «brat» впервые зафиксировали в словарях в районе 1500 года, но слова «определенно получили новую жизнь, вернувшись в моду по причинам, которые иногда трудно понять».

Словом 2023 года стала аббревиатура AI, обозначающая artificial intelligence (искусственный интеллект, ИИ).