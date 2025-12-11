Словом 2025 года по версии портала «Грамота.ру» стало «зумер». Второе место заняло «выгорание», на третьем — «ред флаг».

Портал отмечает, что слово «зумер» «давно с нами и уже примелькалось», но «статистические данные показывают, что число его упоминаний быстро растет — вместе с интересом к самим зумерам». Это слово, как отмечает «Грамота.ру», стало абсолютным лидером в опросе экспертов, его выбрали 42% участников.

Четвертое место в голосовании экспертов заняло слово «промпт», далее расположились «пупупу», «брейнрот», «имба», «сигма», «проявленность», «подсветить», «слоп», «лимб».

Слово года отбирали члены экспертного жюри из всех регионов России методом рейтингового голосования: филологам было предложено выбрать от одного до трех слов из 12 слов, вошедших в шорт-лист. В голосовании участвовали 469 филологов из 23 федеральных округов

«Слово „зумер“ вошло в публицистику и активно употребляется в СМИ, поскольку об этом поколении сейчас много говорят и пишут. И очень показательно, что именно сегодня оно на слуху у всех, ведь зумеры родились в 2000-х; это те самые „новые взрослые“, которые ворвались в нашу жизнь, развиваются, принимают решения и строят наше будущее», — отметил руководитель «Грамоты.ру» Константин Деревянко.

В конце ноября слово года объявил Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина. Им стало слово «победа», второе и третье места заняли название национального мессенджера MАХ и «нейросеть».

Как война и Chat GPT меняют русский язык Meduza