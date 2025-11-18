Словом 2025 года по версии Кембриджского словаря английского языка (Cambridge Dictionary) стало слово «Parasocial» («Парасоциальный»).

Парасоциальный — термин, который означает одностороннюю психологическую привязанность человека к знаменитости, персонажу книги (фильма, сериала и так далее) или искусственному интеллекту (чат-боту).

Термин «парасоциальный» появился в 1956 году, его ввели анторополог Дональд Хортон и социолог Ричард Вол. Этим словом они описывали привязанность телезрителей, которую те испытывают к участникам телепрограмм — например, ведущим ток-шоу. Это явление существует и сегодня, так как пользователи соцсетей формируют парасоциальные отношения со знаменитостями и влиятельными людьми, с которыми у них нет никаких личных отношений, отмечается в словаре.

Одним из примеров, который приводит Кембриджский словарь, стала певица Тейлор Свифт, которая в этом году объявила о своей помолвке со звездой Национальной футбольной лиги (НФЛ) Трэвисом Келси. Многие поклонники певицы говорили и писали о своих чувствах к паре, хотя почти никто из них не имеет личных отношений с певицей.

«Тейлор Свифт, пожалуй, самый яркий пример. Она тщательно выстраивает свое присутствие в социальных сетях, чтобы поощрять и укреплять у своих поклонников ощущение личных отношений с ней. Недавнее объявление через инстаграм о ее помолвке со звездой американского футбола Трэвисом Келси привело поклонников по всему миру в восторг, как будто она была их близкой подругой», — говорится на сайте словаря.

В 2025 году использование термина «парасоциальный» резко возросло, прежде всего, из-за опасений того, что люди стали устанавливать подобные отношения с искусственным интеллектом, в частности, чат-ботом ChatGPT.

«То, что когда-то было специальным академическим термином, стало мейнстримом. Миллионы людей вовлечены в парасоциальные отношения; многие другие просто заинтригованы их ростом», — отметил лексикограф Колин Макинтош.

Люди все чаще заменяют психотерапевтов искусственным интеллектом. И он действительно помогает Но порой делает существенно хуже — и даже доводит до самоубийства. Так можно ли ему доверять?

