В Берлине началась встреча Зеленского с посланниками Трампа

В Берлине началась встреча президента Украины Владимира Зеленского с представителями США — спецпосланником президента Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Об этом сообщил сам украинский лидер в своих соцсетях.

Главная тема встречи — мирный план США. Как сообщали западные СМИ, в частности, стороны будут обсуждать ответ Киева на предложения Вашингтона. Так, сообщала газета The New York Times, в своем ответе Киев заявил, что Украина должна сохранить контроль над своими территориями на востоке страны, где сейчас находятся ВСУ.

Со стороны Украины в переговорах также участвует секретарь СНБО Рустем Умеров.

На встрече присутствовал канцлер ФРГ Фридрих Мерц. По данным немецких изданий, вскоре после приветствия он ушел с переговоров. В зале для заседаний кабинета министров, где проходит встреча, в качестве модератора остался советник Мерца по внешней политике и безопасности Гюнтер Заутер.

Подробнее об ответе Зеленского на мирный план Трампа

Война Тысяча триста девяностый день. Зеленский пытается переписать мирный план Трампа. Он готов ограничить численность ВСУ, но только на текущем уровне

