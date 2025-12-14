В Берлине началась встреча Зеленского с посланниками Трампа
В Берлине началась встреча президента Украины Владимира Зеленского с представителями США — спецпосланником президента Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Об этом сообщил сам украинский лидер в своих соцсетях.
Главная тема встречи — мирный план США. Как сообщали западные СМИ, в частности, стороны будут обсуждать ответ Киева на предложения Вашингтона. Так, сообщала газета The New York Times, в своем ответе Киев заявил, что Украина должна сохранить контроль над своими территориями на востоке страны, где сейчас находятся ВСУ.
Со стороны Украины в переговорах также участвует секретарь СНБО Рустем Умеров.
На встрече присутствовал канцлер ФРГ Фридрих Мерц. По данным немецких изданий, вскоре после приветствия он ушел с переговоров. В зале для заседаний кабинета министров, где проходит встреча, в качестве модератора остался советник Мерца по внешней политике и безопасности Гюнтер Заутер.