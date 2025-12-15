Уиткофф заявил о «значительном прогрессе» в переговорах с Зеленским

На переговорах американской и украинской делегаций, прошедших в Берлине, был достигнут «значительный прогресс» в обсуждении мирного плана, объявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

На встрече, которая продолжалась более пяти часов, подробно обсуждался мирный план из 20 пунктов, экономических вопросов и других тем, написал Уиткофф в соцсети X. «Был достигнут значительный прогресс, и они встретятся снова завтра утром», — сообщил он.

Президент Украины Владимир Зеленский, возглавляющий украинскую делегацию на переговорах в Берлине, перед встречей говорил, что главной темой переговоров должны стать гарантии безопасности.

Американскую сторону на встрече представляли Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. За несколько дней до встречи с Зеленским в Берлине Кушнер и Уиткофф приезжали в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

