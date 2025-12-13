Италия, Болгария и Мальта поддержали Бельгию в требовании искать альтернативу «репарационному кредиту» Украине за счет российских активов

К призывам Бельгии искать альтернативу схеме кредитования Украины на 210 миллиардов евро за счет замороженных российских активов присоединились три страны — Италия, Болгария и Мальта, пишет Euractiv со ссылкой на заявление.

В совместном заявлении стран говорится, что они поддерживают бессрочную заморозку российских активов (такое решение Евросоюз принял накануне), однако этот шаг не должен «предвосхищать» возможное использование средств для поддержки военных усилий Киева.

Четыре страны призвали Еврокомиссию и Совет ЕС «продолжить изучение и обсуждение альтернативных вариантов в соответствии с правом ЕС и международным правом; с предсказуемыми параметрами и существенно меньшими рисками, для удовлетворения финансовых потребностей Украины на основе кредитной линии ЕС или промежуточных решений».

О том, что Италия, Болгария и Мальта поддержали сопротивление Бельгии плану кредитовать Украину за счет российских активов, также пишет Politico со ссылкой на заявление. Издание отмечает, что поддержка Италии, третьей по численности населения и влиянию в ЕС, подрывает надежды Еврокомиссии на достижение соглашения по этому вопросу на саммите 18–19 декабря.

Активы российского Центробанка, хранящиеся в Европе, были заморожены после начала войны в 2022 году. С тех пор европейские лидеры неоднократно обсуждали возможность их использования для финансирования Украины, включая конфискацию, однако от нее в итоге отказались. Осенью 2025 года Еврокомиссия предложила идею «репарационного кредита» Украине за счет российских активов, который Киев должен будет погасить после окончания войны, когда Россия возместит причиненный ею ущерб. Против этой идеи выступает Бельгия, в депозитарии которой хранится основная часть замороженных российских активов — Брюссель опасается судебных исков.

Накануне Банк России объявил, что подает иск в Арбитражный суд Москвы к бельгийскому депозитарию Euroclear в связи с его «незаконными действиями». В иске Банк России требует взыскания причиненных ему убытков. Позже вечером этого же дня Евросоюз принял решение заморозить российские активы, хранящиеся в Европе, на неопределенный срок. Это позволит в том числе избежать необходимости каждые полгода продлевать блокировку средств, преодолевая при этом сопротивление Венгрии и Словакии.

