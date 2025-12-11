WSJ: Трамп призвал европейских лидеров надавить на Зеленского, чтобы он принял план США

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с европейскими лидерами, потребовал от них оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, знакомые с переговорами.

По их словам, с помощью давления Трамп хочет добиться, чтобы Зеленский принял мирный план США. Сейчас стороны его обсуждают, однако с самого начала предложение Вашингтона подразумевает значительные территориальные потери для Киева.

Президент США говорил с лидерами Германии, Франции и Великобритании Фридрихом Мерцем, Эммануэлем Макроном и Киром Стармером 10 декабря. Стороны назвали эти переговоры напряженными.

Трамп также повторил критику в адрес Зеленского о том, что тот «не ознакомился» с предыдущим мирным планом США и «не дал понять», что готов пересмотреть предложенные Вашингтоном условия. Ранее он уже публично заявлял об этом.

США предложили новую версию мирного плана в ноябре. Как сообщалось, его придумали Джаред Кушнер (зять президента Дональда Трампа) и Стив Уиткофф (друг и спецпосланник президента). Соглашение состояло из 28 пунктов, а работа над ним во многом опиралась на взаимодействие с представителем Кремля Кириллом Дмитриевым.

США до сих пор по отдельности обсуждают план с Украиной и Россией. Сам план представляет собой несколько документов: соглашение между Украиной, РФ, США и Европой, состоящее из 20 пунктов, рамочные гарантии безопасности для Украины, обязательства США по НАТО и отдельное соглашение между РФ и США. Они постоянно редактируются.

По словам Владимира Зеленского, базовое рамочное соглашение сократили до 20 пунктов. Одним из ключевых вопросов, по которому у сторон пока нет согласия, остается вопрос по территориям Донбасса.

10 декабря Украина, как сообщало Axios, передала США свой ответ на мирный план Трампа. По данным издания, представители Украины, США и Европы встретятся 13 декабря в рамках нового раунда обсуждений мирного плана.

Какую версию плана сейчас обсуждают стороны

Война Тысяча триста восемьдесят седьмой день. Что происходит с мирным планом? США придумали «самую высокотехнологичную демилитаризованную зону в мире» (что это значит, непонятно)

