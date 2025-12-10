Карты «Мир» будут работать бессрочно

Карты «Мир» с истекшим сроком действия продолжат работать на постоянной основе, за некоторыми исключениям. Соответствующая договоренность достигнута с банками, объявила оператор «Мира» — Национальная система платежных карт (НСПК).

Такой подход, заявила пресс-служба НСПК, «позволит людям самостоятельно принимать решение о замене таких карт и делать это планомерно».

В НСПК напомнили, что впервые возможность использования карт «Мир», чей срок действия формально истек, появилась в период пандемии, когда люди не могли посещать отделения банков. Такая система продолжила работать и дальше, «так как механизм показал свою эффективность в сложившихся условиях», сообщили в пресс-службе оператора карт.

В НСПК уточнили, что карты «Мир» с истекшим сроком действия с 2030 года нельзя будет использовать «в отложенных и офлайн-режимах», например, для оплаты проезда в транспорте или покупок на борту самолета во время полета — там, где банк не может проверить транзакцию в режиме реального времени.

Для плавного перехода в НСПК собираются к 2028 году ограничить количество операций в отложенных и офлайн-режимах по картам «Мир» с прошедшим сроком действия до 2,5%, а затем постепенно снижать этот показатель до полного прекращения таких транзакций.

После ухода иностранных платежных систем из России из-за вторжения войск РФ в Украину российские банки продлили сроки работы своих карт Visa и Mastercard или сделали их бессрочными. В октябре 2025 года Дмитрий Дубынин — глава НСПК, через которую проходят все транзакции по картам в России, заявил, что работу карт Visa и Mastercard с истекшим сроком годности нужно ограничить. По его словам, с 1 января 2025 года перестали действовать сертификаты безопасности в чипах таких карт. В ЦБ РФ тогда заверили, что Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать, «резких шагов» по отключению карт не будет.

Власти России объявили о создании Национальной системы платежных карт в 2014 году после того, как в отношении РФ были введены санкции из-за аннексии Крыма. В конце 2015 года были эмитированы первые карты «Мир». На карты «Мир» в России еще до начала войны перечислялось большинство социальных выплат, в том числе пенсионерам и учащимся, а также зарплаты сотрудников бюджетных учреждений.

Читайте также

В России окончательно перестанут работать карточки Visa и MasterCard. Что делать, если вы ими пользуетесь — внутри страны или из-за границы? 3 карточки