«Безопасный, надежный — работает при блокировке интернета». Жителям России начали рассылать уведомления о переводе домовых чатов в мессенджер Max
Жители России начали получать уведомления от «Госуслуг» о создании домовых чатов в мессенджере Max. Пример одного из таких сообщений приводит госагентство РИА Новости.
«Присоединяйтесь к официальному чату вашего дома. <…> В доме по адресу <…> появился официальный чат в мессенджере Мax», — говорится в нем.
Также перечисляются преимущества мессенджера, который активно продвигают российские власти:
Безопасный, надежный — работает при блокировке интернета. <…> Ссылка на чат не меняется даже при смене управляющей компании — чат сохранится со всей историей. <…> Удобно отслеживать новую информацию — чат объединит всех соседей и заменит переписки в разных мессенджерах.
Российский министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин в середине ноября заявил, что до конца 2025 года в каждом многоквартирном доме должен появиться официальный чат в мессенджере Max. Уже существующие чаты в других мессенджерах, подчеркнул он, должны быть переведены в Max.
В комитете Госдумы по строительству и ЖКХ, комментируя слова Файзуллина, тогда заявили, что речь не идет о принудительном переводе домовых чатов в российский мессенджер, а лишь о рекомендации.
Max позиционируется как национальный мессенджер России. Развернута масштабная кампания, цель которой — перевод российских пользователей на Max с иностранных сервисов (работа самых популярных мессенджеров — Telegram и WhatsApp — в России ограничивается).
В частности, Max призывают использовать для авторизации на «Госуслугах», а группа компаний X5, в которую входят продовольственные магазины «Пятерочка» и «Перекресток», в сентябре запустила проект по подтверждению через мессенджер возраста при покупке алкоголя на кассах самообслуживания. При этом на «Госуслугах» по-прежнему есть возможность авторизоваться через СМС, а в магазинах X5 подтвердить возраст, показав продавцу паспорт.