Департамент по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США продлил срок действия лицензии, которая разрешает «определенные операции», связанные с зарубежными автозаправками «Лукойл», до 29 апреля 2026 года.

Срок продлили, чтобы «снизить ущерб для потребителей и поставщиков, стремящихся к осуществлению обычных операций с розничными автозаправочными станциями».

«Лукойл», как отмечает Reuters, владеет примерно двумя тысячами заправочных станций в Европе, Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в странах Северной и Южной Америки. Около 200 АЗС у него есть в Нью-Джерси, Пенсильвании и Нью-Йорке, также он управляет около 600 АЗС в Турции и более 300 в Румынии, а для Молдовы и Болгарии «Лукойл» — один из ведущих розничных игроков.

В конце октября США ввели санкции в отношении «Лукойла» и «Роснефти», дав им время завершить заграничные финансовые операции до 21 ноября. «Лукойл» начал искать покупателя на свои зарубежные активы — они оцениваются в сумму около 20 миллиардов долларов, и для любой сделки покупателю необходимо было получить одобрение США. Вначале активами заинтересовался нефтетрейдер Gunvor, основанный миллиардером и другом Путина Геннадием Тимченко вместе со шведским бизнесменом Торбьерном Торнквистом еще в 2000-х годах, однако после того, как Минфин США назвал компанию «кремлевской марионеткой», она отказалась от покупки.

Позже США продлили срок для проведения определенных сделок, связанных с зарубежными автозаправками «Лукойла» и договорами о продаже его международных активов, до 13 декабря. Отдельно Минфин освободил компанию от санкций по сделкам, которые касаются подразделений «Лукойла» в Болгарии — тоже до 29 апреля 2026 года. С тех пор появилось несколько претендентов на покупку зарубежных активов «Лукойла», однако никаких сделок пока не одобрено, а сама компания о них не объявляла.

