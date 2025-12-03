Зампредседателя Совбеза РФ и бывший президент России Дмитрий Медведев получил премию «Юрист года», сообщает ТАСС.

Медведева наградили в номинации «За особый вклад в развитие государства и права».

В этой же номинации премию получил бывший премьер-министр и председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин, а также — посмертно — бывшая председатель Верховного суда Ирина Подносова.

«Юрист года» — высшая юридическая премия России. Награда была учреждена в 2008 году указом президента РФ (этот пост тогда занимал именно Дмитрий Медведев).

Премию не впервые вручают высокопоставленным представителям российской власти. Например, в 2022 году «Юриста года» в номинации «Правозащитная деятельность» получил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Дмитрий Медведев закончил юридический факультет Ленинградского государственного университета (сейчас — СПбГУ). В 1990 году он стал кандидатом юридических наук.