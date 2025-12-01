WSJ: Судан предложил России разместить на своей территории военную базу в обмен на оружие

Военное правительство Судана предложило России заключить соглашение о сотрудничестве на 25 лет, которое предполагает создание российской военной базы на побережье Красного моря, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники среди суданских чиновников.

Согласно предложению, Россия сможет развернуть в стране до 300 военнослужащих и до четырех военных кораблей, включая «атомные». Базу предлагается организовать в Порт-Судане или в другом, пока неназванном, месте в Красном море.

Кроме того, власти Судана предлагают России доступ к горнодобывающим концессиям в Судане, который считается третьим по величине производителем золота в Африке.

В обмен власти Судана хотят получить передовые российские системы ПВО и другое вооружение по льготным ценам, рассказали источники издания. Газета отметила, что суданский военный режим, который воюет с бойцами группировки , находится в тяжелом положении. По словам одного из собеседников, Судану нужны новые поставки оружия, но из-за сделки с Россией у властей страны могут возникнуть проблемы с США и Евросоюзом.

Как отмечает WSJ, в результате сделки Москва, которая старается укрепить свои позиции в Африке, может получить «стратегическое преимущество». В частности, из Порт-Судана российские силы смогут наблюдать за морскими перевозками по Суэцкому каналу — кратчайшему пути между Европой и Азией, по которому осуществляется около 12% мировой торговли.

Сделка между Россией и Суданом также станет «тревожным событием для США», которые стремятся не допустить контроля РФ и Китая над африканскими портами.

Россия еще в 2020 году пыталась создать в Судане пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота России. Тогда предполагалось, что суданские власти безвозмездно предоставит землю для российского военного объекта, где будут служить не более 300 российских военных, а в самом пункте смогут одновременно находиться четыре военных корабля, включая корабли с ядерной энергетической установкой.

Процесс ратификации соглашения о российской базе затянулся из-за гражданской войны, которая началась в Судане в 2023 году. Издание Maritime Executive сообщало, что Москва приостановила реализацию проекта.

Судан входил в сферу бизнес-интересов предпринимателя и основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, которого считали близким к российским властям до мятежа наемников в 2023 году. По данным американских властей, Пригожин проводил в Судане операции по подавлению протестов. «Новая газета» писала, что Пригожин летал в Судан с бойцами ЧВК Вагнера, сам бизнесмен это отрицал.