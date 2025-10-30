В больнице убили 460 человек. Это больница в Судане. Уже больше двух лет в этой стране идет гражданская война

Семья из города Аль-Фашир в лагере беженцев. 27 октября 2025 года Mohammed Jamal / Reuters / Scanpix / LETA

В конце октября «Силы быстрого реагирования» — военизированная группировка, противостоящая правительственной армии в Судане, — захватила город Аль-Фашир. Это административный центр региона Северный Дарфур на западе страны, находившийся в осаде около полутора лет. Спустя несколько дней правозащитники сообщили, что в Саудовской больнице — главном госпитале Аль-Фашира — были убиты несколько сотен человек.

По данным неправительственной организации «Сеть врачей Судана», бойцы «Сил быстрого реагирования» «хладнокровно убили» всех, кто находился в больнице, включая пациентов и людей, их сопровождавших. Кроме того, бойцов «Сил быстрого реагирования» обвинили в похищении шести медиков — четырех врачей, фармацевта и медсестры. «Сеть врачей» заявила, что за их освобождение требуют выкуп в размере более 150 тысяч долларов. Точных данных о числе жертв у организации нет — но она отметила, что после захвата города его медицинские учреждения «превратились в скотобойни». О нападении на Саудовскую больницу также сообщил Комитет сопротивления Аль-Фашира — это группа местных активистов.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что в Саудовской больнице были убиты более 460 пациентов и людей, которые их сопровождали. Кроме того, ранее ВОЗ зафиксировала 185 нападений на медицинские учреждения в Судане, в результате которых с начала гражданского конфликта, начавшегося в апреле 2023 года, погибли 1204 человека и еще 416 получили ранения.

В заявлении ВОЗ говорится, что 26 октября больница — единственное частично функционирующее в городе медицинское учреждение — подверглась нападению в четвертый раз за месяц (при этом организация не уточняет, кто на больницу напал и не упоминает в своем тексте «Силы быстрого реагирования»). В этот день погибла одна медсестра, еще трое медработников получили ранения. Спустя два дня, 28 октября, были похищены шесть медицинских работников. В этот же день в здании госпиталя застрелили более 460 человек, утверждает ВОЗ.

Журналисты «Би-би-си» проанализировали видеозаписи, опубликованные в соцсетях, на которых снято, как бойцы «Сил быстрого реагирования» убивают нескольких безоружных людей.

Осада Аль-Фашира продолжалась полтора года. С февраля 2025-го — в условиях голода и массированных обстрелов — доставка гуманитарной помощи в город была заблокирована, запасы продуктов и медикаментов почти полностью иссякли. При этом там оставались около 260 тысяч мирных жителей, включая 130 тысяч детей. Для многих Саудовская больница стала последним пристанищем.

Бывший представитель ООН по гуманитарным вопросам Ян Эгеланд назвал Аль-Фашир «худшим местом на Земле». «Ко всем месяцам лишений, голода и отсутствия медицинской помощи добавились массовые убийства. Это крупнейший гуманитарный кризис в мире, происходящий практически в полной темноте — ему уделяют чудовищно мало внимания», — заявил он.

Читайте также

Одно из самых страшных мест на Земле прямо сейчас — город Аль-Фашир в Судане 260 тысяч человек выживают в осаде — без продуктов и лекарств. В городе стремительно распространяется холера, а доставить вакцину невозможно из-за боев

Читайте также

Одно из самых страшных мест на Земле прямо сейчас — город Аль-Фашир в Судане 260 тысяч человек выживают в осаде — без продуктов и лекарств. В городе стремительно распространяется холера, а доставить вакцину невозможно из-за боев