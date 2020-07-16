США ввели санкции против связанных с Евгением Пригожиным компаний

Минфин США ввел санкции против пяти компаний, связанных, по данным Вашингтона, с бизнесменом Евгением Пригожиным. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Санкции ввели в отношении петербургской «М Инвест», китайской Shen Yang Jing Cheng Machinery Imp&Exp, гонконгских Shine Dragon Group и Zhe Jiang Jiayi Small Commodities Trade Company и суданской Meroe Gold (связана с «М Инвест»).

Фирмы помогали Пригожину уклоняться от американских санкций и поддерживали операции Пригожина по подавлению протестов в Судане, сказано в заявлении госсекретаря Майкла Помпео.

Через гонконгские и китайские компании в интересах Пригожина прошло больше ста сделок в общей сложности на 7,5 миллиона долларов, утверждает американский Минфин.

В список также попали россияне Игорь Лавренков и Михаил Потепкин, а также Андрей Мандель, гражданство которого не указано. Минфин США полагает, что они связаны как с самим Пригожиным, так и с его компаниями.

Санкции предполагают заморозку активов в США и запрет американским компаниям и гражданам вести бизнес с попавшими в санкционный список компаниями.

Бизнесмена Пригожина считают близким к президенту РФ Владимиру Путину. Пригожина связывают с «фабрикой троллей» — петербургским «Агентством интернет-исследований», сотрудники которого пишут комментарии в соцсетях в поддержку российской политики.

США в 2018 году обвинили 13 человек, в том числе Пригожина, а также нескольких сотрудников агентства во вмешательстве в президентские выборы 2016 года.