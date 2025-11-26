Обвинение запросило условный срок для Аглаи Тарасовой по делу о наркотиках

Прокурор попросил приговорить актрису Аглаю Тарасову к трем с половиной годам условно по делу о контрабанде наркотиков (часть 1 статьи 229.1 УК), сообщает РИА Новости.

«Исправление Тарасовой возможно без изоляции от общества», — заявил представитель гособвинения в ходе прений в Домодедовском городском суде.

Заседание суда 26 ноября проходило в закрытом режиме. В качестве свидетелей со стороны защиты на нем выступили коллеги обвиняемой — актеры Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь.

Аглая Тарасова — дочь актрисы Ксении Раппопорт. Наибольшую известность Тарасовой принесли главные роли в фильмах «Лед» и «Лед 2». Помимо гражданства России, у актрисы есть паспорт Израиля.

Тарасову задержали в аэропорту Домодедово в конце августа. По данным СМИ, по прилете из Тель-Авива у Тарасовой нашли вейп с гашишным маслом весом в 0,38 грамма, которое запрещено в России, но не в Израиле. 5 сентября суд избрал актрисе запрет определенных действий в качестве меры пресечения. Ей запретили пользоваться интернетом и выходить из дома ночью. В ходе судебного процесса актриса полностью признала вину.