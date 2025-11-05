Аглая Тарасова признала вину по делу о наркотиках. У нее нашли вейп с гашишным маслом, когда она прилетела в Домодедово

Актриса Аглая Тарасова полностью признала вину по делу о контрабанде наркотиков (часть 1 статьи 229.1 УК), сообщает корреспондент ТАСС из зала Домодедовского суда Подмосковья.

«Я признаю вину в полном объеме, более подробно выскажусь в ходе дальнейшего судебного заседания», — заявила Тарасова в суде.

Адвокат актрисы просил закрыть судебный процесс, но судья не согласилась, сообщает РБК.

В итоге заседание перенесли на 26 ноября, поскольку свидетели (кто именно, неизвестно — прим. «Медузы») в суд не пришли.

Аглая Тарасова — дочь актрисы Ксении Раппопорт. Наибольшую известность Тарасовой принесли главные роли в фильмах «Лед» и «Лед 2». Помимо гражданства России, у актрисы есть паспорт Израиля.

Тарасову задержали в аэропорту Домодедово, по информации ТАСС, в конце августа. По данным СМИ, по прилете из Тель-Авива у Тарасовой нашли вейп с гашишным маслом весом в 0,38 грамма, которое запрещено в России, но не в Израиле.

5 сентября суд избрал актрисе запрет определенных действий в качестве меры пресечения. Ей запретили пользоваться интернетом и выходить из дома ночью. На суде Тарасова заявила, что «совершила большую ошибку».