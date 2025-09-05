ТАСС, Baza и Mash: актрису Аглаю Тарасову задержали в аэропорту Домодедово по делу о наркотиках

В московском аэропорту Домодедово силовики задержали актрису Аглаю Тарасову по делу о наркотиках, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, а также близкие к силовикам телеграм-каналы Mash и Baza.

«Предварительно, у нее обнаружили масло гашиша в вейпе», — рассказал собеседник ТАСС.

Baza пишет, что Тарасова якобы прилетела из Израиля с вейпом, в котором было гашишное масло весом в 0,38 грамма. По информации канала, на актрису завели уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств.

Аглая Тарасова — дочь актрисы Ксении Раппопорт. Тарасова известна по главным ролям в фильмах «Лед» и «Лед 2». Также она снималась в сериалах «Обычная женщина», «Беспринципные» и «Интерны». В 2019 году Тарасова получила кинопремию «Золотой орел» за лучшую женскую роль («Лед»).

В марте 2021 года суд в Москве назначил Тарасовой штраф в 10 тысяч рублей по статье о нарушении установленного порядка проведения митинга. Актрису задержали на акции протеста в центре Москвы, которая прошла после того, как суд отправил политика Алексея Навального в колонию. Тарасова провела ночь в отделе полиции, после чего ее освободили.