Суд запретил актрисе Аглае Тарасовой пользоваться интернетом и выходить из дома ночью. Ранее ее задержали по делу о наркотиках

Домодедовский суд Подмосковья избрал в качестве меры пресечения для актрисы Аглаи Тарасовой, которую обвинили в контрабанде наркотиков (часть 1 статьи 229), сообщает РБК.

Издание «Контекст» уточняет, что актрисе запретили до 3 ноября пользоваться связью и выходить из дома ночью. Тарасову освободили из-под стражи в зале суда.

Следствие требовало отправить Тарасову под домашний арест. Актриса попросила суд избрать ей меру пресечения, не связанную с ограничением свободы.

«Я добровольно сдала все паспорта, я живу в России, плачу за ипотеку, я езжу к бабушке с дедушкой два раза в неделю, это важно для их эмоционального состояния. С 12 сентября я подписана на три картины, я не хочу подводить людей. Я совершила большую ошибку, мне очень страшно. Очень вас прошу, дайте мне возможность это время работать и видеть свою семью. Я полностью оплачиваю проживание бабушки и дедушки, сиделку, лекарства, которых очень много, питание — я полностью оплачиваю всю их жизнь», — заявила Тарасова в суде.

Защита просила закрыть процесс, но судья отказал.

Аглая Тарасова — дочь актрисы Ксении Раппопорт. Наибольшую известность Тарасовой принесли главные роли в фильмах «Лед» и «Лед 2». Помимо гражданства России, у актрисы есть паспорт Израиля.

Тарасову задержали в аэропорту Домодедово. Когда это произошло — неизвестно. ТАСС утверждает, что актрису задержали 28 августа. При этом об этом стало известно только 5 сентября.

По данным телеграм-каналов и ТАСС, по прилете из Тель-Авива Тарасовой нашли вейп с гашишным маслом весом в 0,38 грамма. В РФ гашишное масло запрещено, в Израиле — нет.