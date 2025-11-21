Предложенные США «28 пунктов» мирного плана между Россией и Украиной не могут быть реализованы в нынешнем виде и нуждаются в доработке, утверждают источники «Верстки», близкие к Кремлю и российскому МИДу.

Собеседники издания говорят, что план Трампа можно рассматривать скорее как базу для будущего соглашения, а не то, под чем сможет официально подписаться Владимир Путин.

Источник, близкий к МИДу, прямо заявил, что обсуждаемый в СМИ план «не готов». «Формулировки и углы дорабатываются. И есть проблемы с гарантиями, численностью армии Украины, вопросами относительно санкций и [замороженных российских] активов», — сказал он.

Высокопоставленный источник в федеральной власти, работающий над мирными переговорами, подтвердил, что в «28 пунктах» пока слишком много «неконкретных моментов», откладывающих решение спорных вопросов между сторонами «на неопределенный срок». Например, в документе нет детальных уточнений по вопросам границ, срокам выполнения условий договора и сумм, которые будут распределяться по итогам договоренностей.

«Все эти моменты предстоит утрясти и четко прописать. Но Трамп торопится, а Владимир Владимирович [Путин] — не очень», — отметил собеседник издания.

Согласно утечкам в СМИ, мирный план в числе прочего предлагает Украине фактически сдать Донбасс, сократить численность ВСУ и отказаться от вступления в НАТО. План был приготовлен при участии представителей России. Украину и Европу к его разработке не привлекали. Президент Украины Владимир Зеленский получил копию плана и заявил, что готов работать над ним с США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Москва официально не получала «соображения американской стороны» и «предметно в настоящий момент ничего не обсуждает».

По сведениям СМИ, администрация Дональда Трампа оказывает сильное давление на Украину и хочет, чтобы Киев подписал рамочное соглашение с Россией уже в ближайшие дни — к 27 ноября. Как утверждают источники Reuters, США угрожают, что прекратят делиться разведданными и остановят поставки оружия Украине, если Киев не подпишет предложенное соглашение.