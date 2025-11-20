Круизный лайнер с россиянами не пустили в порт Стамбула

Руководство порта Стамбула 20 ноября не выдало разрешение на швартовку круизному лайнеру «Астория Гранде» (Astoria Grande) с россиянами на борту, сообщает «Интерфакс».

Подобная ситуация произошла впервые, ранее лайнер неоднократно заходил в Стамбул — причины отказа судовладельцу портовая администрация не разъяснила, заявили в компании «СК Аквилон» (агент по продажам туров на лайнере «Астория Гранде»).

В результате лайнер, простоявший несколько часов на якоре в Мраморном море, отправился к конечной точке круиза — в Сочи.

Агентство «Анадолу» сообщало, что на борту лайнера находятся 616 пассажиров, преимущественно россияне, а также 435 членов экипажа. В рамках круиза лайнер посетил порты Антальи, Аланьи и Измира.

Судовладелец пообещал, что следующие круизы «Астории Гранде» пройдут согласно расписанию.

Международный круизный лайнер «Астория Гранде» с июля 2022 года совершает еженедельные морские круизы под флагом Палау из Сочи в Турцию, Грецию и Египет. В 2023 году в Батуми дважды возникали протесты из-за прибытия в порт лайнера «Астория Гранде» с российскими туристами.

В начале ноября в порт Сочи не пустили паром «Си Бридж» (Seabridge), который выполнял первый за 14 лет рейс с пассажирами из турецкого Трабзона. Судно вернулось в Турцию после двух с половиной суток ожидания.

