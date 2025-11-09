Первый паром из Трабзона в Сочи не пустили в российский порт. Он прождал в Черном море почти три дня и вернулся в Турцию

Грузопассажирский паром «Си Бридж» (Seabridge), который выполнял первый за 14 лет рейс с пассажирами по маршруту Трабзон — Сочи, в ночь на 9 ноября решил вернуться в Турцию после того, как его не пустили в российский порт.

Судну не разрешили пришвартоваться в морском порту Сочи, сообщил «Интерфаксу» глава компании — организатора маршрута SVS Shipping Сергей Туркменян. «После двух с половиной суток ожидания парому отказали в заходе в порт Сочи, паром возвращается в Трабзон, не высадив своих граждан», — сказал он.

На борту судна находятся 20 пассажиров, преимущественно, это граждане России.

Паром вечером 5 ноября вышел из Трабзона, с утра 6 ноября находился на внешнем рейде акватории Черного моря, в 20 километрах от морского порта Сочи. Однако в порт его не пустили, как заявили в Ассоциации туроператоров России, у судна нет разрешения на вход на территорию России.

В администрации Краснодарского края называли запуск парома между Трабзоном и Сочи преждевременным, поскольку не решены вопросы безопасности.

Паромное сообщение между Трабзоном и Сочи существовало с 1993 по 2011 годы, его планировали возобновить в 2025-м.