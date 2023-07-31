В Батуми снова возникли протесты из-за прибытия круизного лайнера с российскими туристами

В ночь на 31 июля в порту Батуми собрались протестующие против прибытия круизного лайнера «Астория Гранде», на борту которого находятся более 800 туристов, в основном из России.

По данным грузинских СМИ, полиция усилила охрану в порту и выставила металлические заграждения. Протестующие устроили стычки с полицейскими. Сообщается о нескольких задержанных.

Как пишет блогер Николай Левшиц, оппозиционные активисты заблокировали выход пассажиров с корабля на пирс, а также не пропустили в порт автобус, который приехал забрать туристов. Автобус закидали бутылками и яйцами.

РИА Новости пишет со ссылкой на данные агентства по продаже круизов, что круизный лайнер «Астория Гранде» больше не будет заходить в Батуми.

27 июля в Батуми уже проходила акция протеста, когда лайнер «Астория Гранде» первый раз зашел в порт. Местные жители выстроились около корабля с плакатами «Россия — оккупант» и «Go back to your fucking country». В результате лайнер покинул Батуми раньше запланированного срока.

Что происходило ранее

В Батуми прибыл круизный лайнер с российскими туристами Они сказали: «Мы Советский Союз». Им ответили: «Россия — оккупант» (и напомнили про русский корабль)

Что происходило ранее

В Батуми прибыл круизный лайнер с российскими туристами Они сказали: «Мы Советский Союз». Им ответили: «Россия — оккупант» (и напомнили про русский корабль)