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Утром 27 июля в Батуми прибыл круизный лайнер «Астория Гранде», на борту которого находились более 800 человек, в основном туристы из России. На осмотр города у пассажиров был один день.

К вечеру того же дня, когда лайнер должен был продолжить рейс, в батумском порту собрались протестующие. Участники демонстрации выступали против вторжения российских войск в Украину и укрепления отношений Грузии с Россией, а также возмущались ответами некоторых пассажиров на вопросы журналистов местных телеканалов относительно российской оккупации части Грузии.

«Россия не оккупант, мы что, вас оккупировали? Мы освобождали от вас Абхазию. Они нас просили о помощи, вы ведь с танками туда вошли. Я была в Абхазии и видела, как во всех домах разбиты окна», — цитирует «Новости Грузия» слова одной из россиянок. Другая туристка сказала, что «Мы Советский Союз. Мы единая страна».

Демонстранты пришли на акцию с плакатами «Русский корабль, иди на хуй», «Абхазия — это Грузия», «Россия — оккупант», « ». Кроме того, протестующие принесли с собой фотографии Абхазии и событий , а также включили гимн Грузии, пишет издание Batumelebi.

«Сегодня 2023 год, и мы знаем, что они сделали в 2008 году, — цитирует „Би-би-си“ слова одного из участников акции. — То, что они сделали с нами дважды, они делают и сегодня в Украине. И сегодня грузинские герои борются и погибают в Украине! А они приезжают сюда, отдыхают и говорят, что мы — оккупанты!»

Лайнер покинул порт Батуми раньше запланированного срока, примерно через час после начала акции.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала акцию: «Я горжусь нашим народом, который мирно опротестовал новую провокацию России — заход российского круизного лайнера в порт Батуми в Грузии, в то время как Путин блокирует отгрузки зерна и препятствует свободному судоходству в Черном море. Безопасность Черного моря жизненно важна для Грузии, Украины и Евросоюза», — написала Зурабишвили в твиттере.

Телеканал Formula уточняет, что еще одна акция протеста прошла в Тбилиси возле здания парламента.

Журналисты обратили внимание на рейс из Сочи за несколько дней до прибытия лайнера. В Агентстве морского транспорта Грузии пояснили, что корабль ходит под флагом Палау, который обслуживает турецкая круизная компания Miray Cruises International. В ведомстве подчеркнули, что прибытие лайнера носило коммерческий характер, а само судно зарегистрировано на Сейшельских островах и не находится под международными санкциями, пишет «Эхо Кавказа».