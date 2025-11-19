Зарубежные активы «Лукойла» заинтересовали нескольких потенциальных покупателей, но российская нефтяная компания хочет продать все единым пакетом до вступления в силу американских санкций, и это составляет проблему, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Это открывает возможность двухэтапного процесса, при котором один покупатель — например, финансовая компания — приобретает все зарубежные активы, а затем постепенно перепродает их по частям, уточняет Bloomberg.

В числе покупателей, которые изучают отдельные части зарубежного бизнеса «Лукойла», источники Bloomberg называют американские Exxon и Chevron, которые интересуются долей российской нефтяной компании в месторождении «Западная Курна-2» в Ираке.

Еще один претендент — Abu Dhabi National Oil, которая рассматривает различные активы. По словам собеседников Bloomberg, наибольший интерес для нее представляют газовые операции российской компании в Узбекистане.

После того, как США в конце октября ввели санкции в отношении «Лукойла», компания начала искать покупателя на свои зарубежные активы и договорилась с нефтетрейдером Gunvor, основанным шведским бизнесменом Торбьерном Торнквистом и другом Владимира Путина Геннадием Тимченко. Однако сделка сорвалась — Минфин США заявил, что «кремлевская марионетка Gunvor никогда не получит лицензию на работу и получение прибыли», и нефтетрейдер отозвал предложение о покупке активов «Лукойла».

Срок для завершения операций после введения санкций был установлен на 21 ноября. «Лукойл» попросил у Минфина США отсрочку и получил ее — до 13 декабря. После этого появилась информация о других потенциальных покупателях зарубежных активов «Лукойла» — в частности, агентство Reuters называло в их числе американскую инвестиционную компанию Carlyle, а также нефтяную компанию Chevron. О заинтересованности Carlyle в активах «Лукойла» также пишет Bloomberg.

Читайте также

Зарубежные активы «Лукойла» получит Gunvor. Это компания, которую основал шведский бизнесмен Торбьерн Торнквист вместе с Геннадием Тимченко — другом Путина Теперь Gunvor полностью принадлежит Торнквисту — и он не разорвал связей с Россией

Читайте также

Зарубежные активы «Лукойла» получит Gunvor. Это компания, которую основал шведский бизнесмен Торбьерн Торнквист вместе с Геннадием Тимченко — другом Путина Теперь Gunvor полностью принадлежит Торнквисту — и он не разорвал связей с Россией