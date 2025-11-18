Трамп выступил на конференции McDonaldʼs. Он рассказал об ударах по Ирану и попросил класть больше соуса в филе-о-фиш

Президент США Дональд Трамп выступил на конференции McDonaldʼs Impact Summit, объединяющей партнеров, поставщиков и операторов франшизы заведений быстрого питания.

От Трампа ждали рассказа о мерах по поддержке бизнеса, писал Axios. Однако, отмечает Reuters, никаких новых инициатив он не представил.

Часть 45-минутного выступления Трампа, пишет Daily Beast, было экспромтом, о чем он сам заявил, появившись на сцене. Президент США, в частности, рассказал собравшимся, как переименовывал Мексиканский залив и наносил удары по ядерным объектам Ирана.

Президент США также особо поблагодарил McDonaldʼs за снижение цен на свою продукцию и появление в меню впервые за шесть лет доступных спецпредложений по 5 и 8 долларов.

Трамп также сообщил собравшимся, что им «чертовски повезло, что я стал президентом», подчеркнув, что его администрация уже сделала много для снижения инфляции и собирается сделать еще больше, пишет New York Post.

При этом, отмечает Time, цена самого известного бургера из McDonaldʼs — «Биг Мака» — в июле выросла до 6,01 доллара по сравнению с 5,69 доллара годом ранее.

Трамп также напомнил, что продавал картошку фри навынос во время предвыборной кампании, заявив, что это была непростая работа. Президент США также назвал себя одним из самых лояльных клиентов McDonaldʼs и в этом качестве попросил сеть фастфудов улучшить одно из его любимых блюд — добавить больше соуса в филе-о-фиш.

