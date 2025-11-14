Никите Белых присудили 200 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование. Он требовал от государства 10 миллионов

Свердловский районный суд Перми частично удовлетворил иск бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых к Минфину России и обязал ведомство выплатить ему компенсацию за незаконное уголовное преследование. Об этом сообщает «Интерфакс».

Суд постановил выплатить Белых 200 тысяч рублей. Решение суда еще не вступило в силу и может быть обжаловано.

Белых просил суд взыскать компенсацию морального вреда в размере 10 миллионов рублей за уголовное дело, возбужденное против него в 2021 году. В тот момент бывший губернатор находился в колонии, против него возбудили новое дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями и их превышении. По этому делу ему назначили два с половиной года колонии, но затем приговор отменили. Дело прекратили за отсутствием состава преступления, суд признал за Белых право на реабилитацию.

Бывший губернатор в суде заявил, что во время незаконного уголовного преследования прошел несколько этапов в «столыпинском» вагоне из Рязани в Киров, которые происходили с пересадками в Ярославле и Ногинске. Кроме того, в отношении него были проведены десятки следственных действий, часть времени он содержался в СИЗО, где для него не была обеспечена возможность для длительных свиданий и работы.

Представитель Минфина возражал против удовлетворения иска, представитель прокуратуры Кировской области не отрицал наличие оснований для компенсаций, но требуемую сумму называл завышенной.

Никита Белых занимал пост губернатора Кировской области с 2009 по 2016 год.

В июне 2016 года его задержали и обвинили в получении 400 тысяч евро в качестве взятки от бизнесмена Юрия Зудхаймера. Суд в феврале 2018 года приговорил Белых к восьми годам колонии. В срок заключения включили время, которое Белых провел под арестом. В июне 2024 года Белых вышел на свободу. После освобождения он устроился на работу в АО «Кондитерская фабрика „Пермская“», где занял должность заместителя директора по корпоративным вопросам.