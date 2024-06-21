Бывший губернатор Кировской области Никита Белых вышел на свободу, полностью отбыв срок, сообщил его адвокат Андрей Грохотов.

«Сегодня в связи с условиями приговора Пресненского районного суда от 2018 года Никита Юрьевич был освобожден в СИЗО-1 города Кирова. Срок наказания, назначенный по приговору, истек. Он сейчас находится на свободе», — цитируют адвоката РИА Новости.

Сам Белых не стал лично общаться с журналистами, а распространил письменное обращение. В нем он, в частности, заявил, что «всегда открыт для прессы», но в ближайшее время не собирается давать интервью и отвечать на вопросы.

«Прошу отнестись к этому с пониманием, мне надо побыть с близкими, заняться здоровьем, поработать с адвокатами. Многое за 8 лет в нашей стране изменилось, а я объективно был ограничен в информации (все эти годы без интернета, последние два года без ТВ, а последние два месяца еще и без сервиса переписки), поэтому необходимо многое узнать, понять и пообщаться», — написал Белых.

Специально приехавшим встречать его журналистам Белых порекомендовал погулять по Кирову, познакомиться с достопримечательностями и историей города.

Белых был задержан в июне 2016 года и обвинен в получении взятки в 400 тысяч евро от бизнесмена Юрия Зудхаймера. В феврале 2018 года суд приговорил Белых к восьми годам лишения свободы. Время, проведенное под арестом, Белых зачли в срок наказания.

В июле 2021 года, когда Белых находился в колонии, на него завели новое дело — о превышении и злоупотреблении должностными полномочиями. Белых обвинили в том, что в 2015 году, занимая пост губернатора, он неправомерно распределил кредитные средства выделенные АО «Кировская региональная ипотечная корпорация» («К.Р.И.К.»), а также выделил этой компании из бюджета 448 миллионов рублей, на которые она должна была построить служебное жилье, но не сделало это.

Прокурор запросил для Белых 12 лет лишения свободы, однако Октябрьский районный суд Кирова назначил бывшему губернатору 2,5 года лишения свободы и сразу же освободил его от наказания в связи с истечением срока давности.

Как Белых отправляли в колонию

Девять часов, включая четыре перерыва на капельницы Никиту Белых приговорили к восьми годам строгого режима. Репортаж «Медузы»

Как Белых отправляли в колонию

Девять часов, включая четыре перерыва на капельницы Никиту Белых приговорили к восьми годам строгого режима. Репортаж «Медузы»