Никиту Белых (уже отбывающего восьмилетний срок) освободили от наказания по делу о злоупотреблении полномочиями

Октябрьский районный суд Кирова приговорил бывшего губернатора Кировского области Никиту Белых, отбывающего наказание по делу о взятке, к двум с половиной годам лишения свободы по делу о злоупотреблении должностными полномочиями (часть 2 статьи 285 УК РФ) и освободил его от наказания. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления судебного департамента региона.

Решение освободить Белых от наказания по этой статье суд объяснил истечением сроков давности уголовного преследования.

Суд также оправдал Белых по обвинению в превышении должностных полномочий (пункт «в» часть 3 статьи 286 УК РФ) «в связи с отсутствием в его деянии состава преступления».

Прокурор просил суд назначить Белых 12 лет лишения свободы и штраф в 48 миллионов рублей.

Дело о превышении полномочий в отношении Белых возбудили в июле 2021 года, когда он уже находился в колонии. Оно было связано с работой Белых на посту губернатора Кировской области. Следствие утверждало, что в 2015 году Белых неправомерно распределил кредитные деньги, выделенные АО «Кировская региональная ипотечная корпорация» («К.Р.И.К.»), а также выделил из бюджета 448 миллионов рублей, на которые АО «К.Р.И.К.» должно было построить служебное жилье для бюджетников, но не сделало это.

Никита Белых возглавлял Кировскую область в 2008-2016 годах. Его задержали в июне 2016 года и обвинили в получении взятки в 400 тысяч евро от бизнесмена Юрия Зудхаймера. В феврале 2018 года суд приговорил Белых к восьми годам лишения свободы.

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