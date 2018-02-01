Никиту Белых приговорили к восьми годам колонии строгого режима
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых приговорен к восьми годам колонии строгого режима, сообщает корреспондент «Медузы» из зала суда. Приговор 1 февраля вынесла судья Пресненского районного суда Москвы Татьяна Васюченко.
Белых признали виновным по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Его оправдали по одному из трех эпизодов дела — о взятке от бизнесмена Альберта Ларицкого. Генпрокуратура заявила, что будет в связи с этим решать вопрос об обжаловании приговора.
Защита Белых также намерена обжаловать приговор, передает «Интерфакс».
При отбывании срока будет зачтено время, которое он провел под стражей. Бывшему губернатору также назначен штраф в размере 48,2 миллиона рублей (двукратный размер полученной взятки).