Никиту Белых приговорили к восьми годам колонии строгого режима

При отбывании срока будет зачтено время, которое он провел под стражей. Бывшему губернатору также назначен штраф в размере 48,2 миллиона рублей (двукратный размер полученной взятки).

Белых признали виновным по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Его оправдали по одному из трех эпизодов дела — о взятке от бизнесмена Альберта Ларицкого. Генпрокуратура заявила , что будет в связи с этим решать вопрос об обжаловании приговора.

В июне 2016 года Никита Белых был задержан сотрудниками ФСБ в Москве при получении 150 тысяч евро от предпринимателя Юрия Зудхаймера. В уголовном деле, заведенном против бывшего губернатора, фигурировали три эпизода получения взяток на общую сумму в 600 тысяч евро, от Зудхаймера и Ларицкого.

Свою вину Белых не признал, утверждая, что против него была организована провокация, а деньги от предпринимателя предназначались на избирательную кампанию и благоустройство Кирова.

Прокуратура требовала приговорить Белых к 10 годам колонии строгого режима, штрафу в 100 миллионов рублей и восьмилетнему запрету на работу в государственных органах.