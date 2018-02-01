Никиту Белых приговорили к восьми годам колонии строгого режима

Meduza
18:32, 1 февраля 2018
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Бывший губернатор Кировской области Никита Белых приговорен к восьми годам колонии строгого режима, сообщает корреспондент «Медузы» из зала суда. Приговор 1 февраля вынесла судья Пресненского районного суда Москвы Татьяна Васюченко.

Белых признали виновным по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Его оправдали по одному из трех эпизодов дела — о взятке от бизнесмена Альберта Ларицкого. Генпрокуратура заявила, что будет в связи с этим решать вопрос об обжаловании приговора.

Защита Белых также намерена обжаловать приговор, передает «Интерфакс».

При отбывании срока будет зачтено время, которое он провел под стражей. Бывшему губернатору также назначен штраф в размере 48,2 миллиона рублей (двукратный размер полученной взятки).

В июне 2016 года Никита Белых был задержан сотрудниками ФСБ в Москве при получении 150 тысяч евро от предпринимателя Юрия Зудхаймера. В уголовном деле, заведенном против бывшего губернатора, фигурировали три эпизода получения взяток на общую сумму в 600 тысяч евро, от Зудхаймера и Ларицкого.
Свою вину Белых не признал, утверждая, что против него была организована провокация, а деньги от предпринимателя предназначались на избирательную кампанию и благоустройство Кирова.
Прокуратура требовала приговорить Белых к 10 годам колонии строгого режима, штрафу в 100 миллионов рублей и восьмилетнему запрету на работу в государственных органах.

Дело Никиты Белых

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