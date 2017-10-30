На заседании Совета по правам человека при президенте России правозащитница Людмила Алексеева вступилась за бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых, который сидит в СИЗО по обвинению в получении взяток. «Я господина Белых знаю с тех пор, когда он еще был средней руки бизнесменом. Когда губернатором стал, тоже общалась. Могу поручиться: он взяток не брал, не такой человек», — сказала она. В ответ Владимир Путин жестко ответил, что Белых задержали в ресторане при получении денег, и это выглядит странно.



