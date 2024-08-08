Никита Белых после освобождения из колонии устроился на Пермскую кондитерскую фабрику

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, освободившийся из колонии в июне 2024 года, устроился на работу в АО «Кондитерская фабрика „Пермская“», пишет «Коммерсант».

Информированный источник издания сообщил, что Белых занял на фабрике должность заместителя директора по корпоративным вопросам.

На предприятии отказались от комментариев, с самим Белых журналистам связаться не удалось.

Кондитерская фабрика «Пермская», образованная в 1892 году, считается одним из старейших пермских предприятий. Она производит более 120 наименований продукции, выручка фабрики в 2023 году составила 1,1 миллиарда рублей, чистая прибыль — 63 миллиона рублей. Совладельцем предприятия считается пермское ООО «Бизнес-Контакт», которое ранее связывали с Никитой Белых, отмечает «Коммерсант».

Никиту Белых задержали в июне 2016 года по обвинению в получении взятки в 400 тысяч евро от бизнесмена Юрия Зудхаймера. В феврале 2018 года суд приговорил Белых к восьми годам лишения свободы. Время, проведенное под арестом, Белых зачли в срок наказания. Пока бывший губернатор отбывал заключение, на него завели новое уголовное дело о превышении и злоупотреблении полномочиями. Ему назначили еще два с половиной года колонии, но освободили от наказания в связи с истечением срока давности. Позже суд оправдал его по этому делу.

21 июня 2024 года Никита Белых вышел на свободу и вернулся в Пермь. Он распространил письменное обращение, в котором сообщил, что в ближайшее время не собирается давать интервью и отвечать на вопросы журналистов, но в целом «всегда открыт для прессы».