Никиту Белых оправдали по делу о злоупотреблении полномочиями. Его завели, когда он отбывал восьмилетний срок в колонии

Кировский областной суд оправдал бывшего губернатора Никиту Белых по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщает ТАСС.

Ранее суд низшей инстанции признал Белых виновным в злоупотреблении полномочиями, назначил ему два с половиной года колонии, но освободил от наказания в связи с истечением срока давности. Областной суд отменил этот приговор Октябрьского районного суда, постановил прекратить дело за отсутствием состава преступления и признал за Белых право на реабилитацию.

Дело о превышении и злоупотреблении полномочиями завели на Белых в 2021 году, когда бывший губернатор Кировской области находился в колонии, где он отбывал восьмилетний срок по делу о получении взятки.

Белых обвинили в том, что в 2015 году, занимая пост губернатора, он неправомерно распределил кредитные средства выделенные АО «Кировская региональная ипотечная корпорация» («К.Р.И.К.»), а также выделил этой компании из бюджета 448 миллионов рублей, на которые она должна была построить служебное жилье, но не сделала это.

Прокурор запросил для Белых 12 лет лишения свободы. Районный суд сразу оправдал Белых по обвинению в превышении полномочий, а приговор по обвинению в злоупотреблении полномочий был обжалован в областном суде.

Никита Белых был задержан в июне 2016 года и обвинен в получении взятки в 400 тысяч евро от бизнесмена Юрия Зудхаймера. В феврале 2018 года суд приговорил Белых к восьми годам лишения свободы. Время, проведенное под арестом, Белых зачли в срок наказания.

21 июня 2024 года Никита Белых вышел на свободу. Он не стал общаться с встречавшими его возле колонии журналистами, а распространил письменное обращение, в котором сообщил, что о в ближайшее время не собирается давать интервью и отвечать на вопросы, но в целом «всегда открыт для прессы».