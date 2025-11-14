Леонида Гозмана заочно приговорили к десяти годам колонии

Обновлено. 2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил политика Леонида Гозмана к десяти годам колонии общего режима по обвинению в «оправдании терроризма», сообщила прокуратура Москвы. Срок назначен с учетом предыдущего приговора политику. Также Гозману на пять запрещено администрировать сайты.

Прокуратура просит заочно приговорить политика Леонида Гозмана к шести годам колонии общего режима по обвинению в «оправдании терроризма» (часть 2 статьи 205.2 УК), сообщает «Медиазона».

С учетом предыдущего приговора политика гособвинитель потребовала назначить ему 11 лет лишения свободы, а также на пять лет запретить администрировать сайты. Прения по делу прошли во 2-м Западном окружном военном суде в Москве.

Поводом для уголовного преследования стало интервью Гозмана изданию «Bild на русском» в августе 2023 года, в котором он положительно высказался об атаках беспилотников в Москве и взрыве на Крымском мосту в Керченском проливе.

В июле 2024 года Леонида Гозмана заочно приговорили к восьми с половиной годам колонии общего режима по обвинению в распространении «фейков» о российской армии — из-за постов об убийствах мирных жителей Бучи и российских обстрелах украинских сел.

После начала полномасштабного вторжения Гозман уехал из России, но затем вернулся, объяснив, что это был «нравственный выбор». После этого Гозмана объявили «иностранным агентом», завели на него и его жену уголовное дело о неуведомлении о двойном гражданстве, а затем дважды отправили под административный арест за посты в соцсетях, написанные несколько лет назад. После этого Гозман покинул Россию.

В октябре 2024 года суд отправил под домашний арест жену Гозмана Марину Егорову по уголовному делу о контрабанде культурных ценностей. В начале ноября 2025 года стало известно, что Марина Егорова уехала из России.