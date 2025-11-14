CNN: высокопоставленные чиновники США решили уговорить Трампа не проводить испытания ядерного оружия

Высокопоставленные чиновники из администрации президента США встретятся с представителями Белого дома и Совета нацбезопасности, чтобы убедить Дональда Трампа не возобновлять испытания ядерного оружия, рассказали источники CNN.

Министр энергетики США Крис Райт, глава Национальной администрации по ядерной безопасности Брэндон Уильямс и представители национальных лабораторий страны собираются сообщить Белому дому, что, по их мнению, проводить ядерные взрывы будет нецелесообразно. Провести такие взрывы предлагал в конце октября президент Трамп.

Встреча чиновников, по данным CNN, запланирована «на ближайшие дни».

В Белом доме повторили телеканалу тезисы лидера США о том, что он поручил проводить испытания «на фоне программ испытаний других стран». «Ничто не было исключено из рассмотрения, все полномочия по принятию решений принадлежат президенту», — добавил собеседник канала.

США испытывают все компоненты своих ядерных систем, за исключением взрывчатого ядерного материала в боеголовках, объясняет CNN. Последнее полномасштабное испытание ядерного оружия страна проводила в 1992 году.

В конце октября Владимир Путин заявил, что Россия провела испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной силовой установкой и беспилотного подводного аппарата «Посейдон» — тоже, как утверждают власти РФ, «с ядерной энергетической установкой».

Вскоре Дональд Трамп заявил, что США «немедленно» начнут испытания ядерного оружия «на равных» с другими странами, которые это делают.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов в начале ноября предложил Путину немедленно начать подготовку к полномасштабному испытанию ядерного оружия на архипелаге Новая Земля. Таких испытаний не было с 1990 года.