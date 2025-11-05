США запустили межконтинентальную ракету. Россия готовится к ядерным испытаниям на Новой Земле Сначала можно было подумать, что Путин и Трамп просто хвастаются мощью своего ядерного оружия. Теперь мы не знаем, что думать. Цепочка событий

Испытания американской ракеты Minuteman III. 5 ноября 2025 года Tech. Sgt. Draeke Layman / U.S. Space Force

26 октября

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия провела испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной силовой установкой.

Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил Путину, что испытания состоялись 21 октября. «Технические характеристики ракеты позволяют применять ее с гарантированной точностью по высокозащищенным объектам на любом расстоянии», — сказал Герасимов.

Путин поручил «готовить инфраструктуру для размещения этого оружия в вооруженных силах».

27 октября

Президент США Дональд Трамп заявил, что у США есть «самая мощная в мире атомная подводная лодка» прямо у берегов России. Он не уточнил, что это за подлодка.

«Они не играют с нами в игры, мы тоже не играем с ними. Мы постоянно испытываем ракеты», — сказал Трамп.

29 октября

Путин заявил, что ядерный реактор «Буревестника» сравним по мощности с ядерным реактором подводной лодки, но при этом, в отличие от него, «запускается в течение минут и секунд».

Путин также сказал, что накануне вооруженные силы России провели испытания подводного беспилотника «Посейдон», у которого тоже есть ядерная энергетическая установка. «По скоростям и по глубинам движения этого беспилотного аппарата в мире ничего подобного нет, в ближайшее время вряд ли появится. Способов перехвата не существует», — сказал Путин.

29 октября

Трамп заявил, что поручил военным «немедленно» начать испытания ядерного оружия, объяснив это тем, что «другие страны проводят программы испытаний».

«У США больше ядерного оружия, чем у любой другой страны», — подчеркнул он.

30 октября

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что испытания крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон», о которых говорил Путин, «ни в коей мере не являются ядерными»

«Мы надеемся, что корректно была доведена информация до президента Трампа», — сказал Песков.

5 ноября

США провели испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

Американское командование подчеркнуло, что запуск «является частью серии плановых и периодических мероприятий». Формально он не имеет отношения к заявлению Трампа о ядерных испытаниях.

5 ноября

Министр обороны РФ Андрей Белоусов предложил Путину немедленно начать подготовку к полномасштабному испытанию ядерного оружия на архипелаге Новая Земля. Таких испытаний не было с 1990 года.

Белоусов заявил, что США последовательно выходят из договоров в сфере сокращения и ограничения вооружений, а также «осуществляют форсированную модернизацию» стратегических наступательных вооружений.

Путин не ответил прямым согласием на предложение Белоусова. Он поручил «собрать дополнительную информацию» о планах США в области ядерных испытаний.

