Испытания крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон», о которых сообщал Владимир Путин, «ни в коей мере не являются ядерными», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы надеемся, что корректно была доведена информация до президента Трампа. В том плане, что это не может ни в коей мере трактоваться как ядерное испытание», — сказал он на брифинге 30 октября.

Комментируя слова Дональда Трампа о намерении США возобновить испытания ядерного оружия, Песков отметил, что сейчас в мире действует мораторий на такие испытания.

До сих пор нам не было известно, что кто-то занимается испытаниями. И если каким-то образом имеется в виду испытание «Буревестника», то это не является ядерным испытанием никоим образом. Все страны занимаются развитием своих систем обороны, но это не является ядерным испытанием.

«Я хочу напомнить заявление президента Путина, которое неоднократно повторялось: конечно, если кто-то отойдет от моратория, то Россия будет действовать соответственно ситуации», — добавил он.

На вопрос, считают ли в Кремле, что между Россией и США идет новый виток гонки вооружений, Песков ответил: «Все-таки нет».

26 октября Владимир Путин объявил, что Россия провела испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной силовой установкой, о создании которой он впервые рассказал в 2018 году. Три дня спустя Путин сообщил, что Россия также провела испытания беспилотного подводного аппарата «Посейдон» — «тоже с ядерной энергетической установкой».

После этого Дональд Трамп заявил, что США «немедленно» начнут испытания ядерного оружия «на равных» с другими странами, которые это делают.

Читайте также

У Путина и Трампа — гонка ядерных вооружений (к счастью, пока только на словах). Один хвастается «Буревестником», другой — самой мощной в мире подлодкой Президент США поручил Пентагону немедленно возобновить ядерные испытания

Читайте также

У Путина и Трампа — гонка ядерных вооружений (к счастью, пока только на словах). Один хвастается «Буревестником», другой — самой мощной в мире подлодкой Президент США поручил Пентагону немедленно возобновить ядерные испытания