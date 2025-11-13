«Украинцы своих не бросают». Саакашвили попросил Зеленского вернуть его в Украину по обмену пленными

Третий президент Грузии, бывший глава администрации Одесской области Украины Михаил Саакашвили, который находится в тюрьме в Грузии, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой включить его в список военнопленных.

В обращении на украинском языке, опубликованном в фейсбуке Саакашвили 13 ноября, политик заявил, что «абсолютно очевидно, что мое преследование и моя судьба связаны с войной».

Саакашвили отметил, что он гражданин Украины и председатель исполнительного комитета национального совета реформ Украины, в котором работал под руководством Зеленского.

«Я хочу попросить вас, так же как в 2019 году, когда вы вернули мне незаконно отобранное гражданство [Украины], включить меня, пожалуйста, как бывшего главу Одесской , как главу исполнительного комитета национального совета реформ, которого незаконно удерживает пророссийский режим Грузии, в список гражданских пленных этой войны с соответствующими юридическими последствиями. Я знаю, что украинцы своих не бросают, и рассчитываю на вас», — заявил Саакашвили.

Бывший президент Грузии обратился к Зеленскому на следующий день после того, как 12 ноября его перевели из больницы в тюрьму.

Михаил Саакашвили находится в заключении с октября 2021 года. Его взяли под стражу практически сразу после того, как он вернулся в Грузию. В тюремном заключении состояние здоровья Саакашвили заметно ухудшилось. С мая 2022 года политик находился в тбилисской клинике «Вивамед».

С учетом всех приговоров, вынесенных в отношении Саакашвили, как писало «Эхо Кавказа», он должен провести в заключении 12 с половиной лет — до 1 апреля 2034 года.

Власти Украины неоднократно призывали (1, 2) Грузию передать Саакашвили для лечения в Киев. Владимир Зеленский говорил, что «Россия руками грузинских властей убивает гражданина Украины Михаила Саакашвили».

