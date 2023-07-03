«Россия руками грузинских властей убивает гражданина Украины». Владимир Зеленский призвал передать Михаила Саакашвили Украине для лечения
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал появившиеся в сети фотографии бывшего президента Грузии, заявив, что «Россия прямо сейчас руками грузинских властей убивает гражданина Украины Михаила Саакашвили».
Зеленский также напомнил, что украинские власти неоднократно призывали Грузию передать Саакашвили в Украину. На этот раз, по словам президента, он поручил главе МИД Дмитрию Кулебе вызвать посла Грузии в Украине, чтобы выразить ему решительный протест и предложить ему уехать из страны для консультаций со своим руководством.
«Еще раз призываю грузинские власти передать Украине гражданина Украины Михаила Саакашвили для необходимого лечения и ухода. И призываю наших партнеров обратиться, не игнорировать эту ситуацию и спасти этого человека. Ни одна власть в Европе не имеет права казнить людей, жизнь — это базовая европейская ценность», — говорится в посте Зеленского.
Саакашвили 3 июля принял участие по видеосвязи в заседании суда, который рассматривает возбужденное против него дело о разгоне митинга в 2007 году. На фотографии из зала суда заметно, как сильно похудел бывший президент Грузии, находящийся под стражей с октября 2021 года.
Кроме того, брат бывшего президента Давид Саакашвили заявил, что Михаил «продолжает терять вес и идет к летальному исходу». Он также не исключил вероятность того, что Михаил Саакашвили был отравлен.
Михаил Саакашвили находится под стражей с осени 2021 года. Его арестовали по ранее вынесенным приговорам, после того как он нелегально пересек границу и вернулся в Грузию.
В тюремном заключении состояние здоровья Саакашвили заметно ухудшилось. С мая 2022 года политик находится в тбилисской клинике «Вивамед». Во время судебных заседаний 20 врачей заявили, что Саакашвили находится в крайне тяжелом состоянии.
В феврале 2023 года сообщалось, что Саакашвили весил 67 килограммов. Перед арестом он весил 116 килограммов при росте 195 сантиметров.