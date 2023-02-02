Киев потребовал от властей Грузии «прекратить издеваться» над Саакашвили и вернуть его в Украину. Политик уже несколько дней находится в реанимации

МИД Украины потребовал от властей Грузии вернуть политика Михаила Саакашвили, который является украинским гражданином, в Киев.

«В худших традициях НКВД СССР грузинские власти применяют к Михаилу Саакашвили психологическое и физическое насилие, отказывают ему в срочно необходимой медицинской помощи, сознательно создавая непосредственную угрозу его жизни», — говорится в сообщении МИДа Украины.

В украинском ведомстве призвали власти Грузии «прекратить издеваться» над Саакашвили, а также выразили мнение, что сложившаяся ситуация говорит о «сворачивании демократии» в кавказской стране. МИД Украины призвал иностранные правительства публично встать на защиту политика.

Михаил Саакашвили находится под стражей в Грузии с осени 2021 года. Его задержали вскоре после того, как он нелегально пересек границу страны. До этого бывший президент был приговорен в Грузии к тюремному сроку по двум .

В заключении здоровье Саакашвили, который несколько раз объявлял голодовки, начало ухудшаться, после чего его перевели из СИЗО в больницу. В ноябре 2022 года группа независимых врачей заявила, что у политика есть как минимум 10 диагнозов, «не совместимых с тюремным заключением». В конце января 2023 года адвокаты Саакашвили сообщили, что он переведен в реанимацию в критическом состоянии.