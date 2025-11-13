Госсекретарь США: у нас осталось не так много возможностей для новых санкций против России

Госсекретарь США Марко Рубио считает, что у Вашингтона заканчиваются возможности для новых санкций против России. Об этом он сказал, выступая перед журналистами в Канаде, где проходила встреча министров иностранных дел стран «большой семерки» (G7).

«С нашей стороны осталось не так уж много [объектов] для санкций. Мы нанесли удар по их крупнейшим нефтяным компаниям, о чем все просили. Очевидно, что должно пройти время для того, чтобы вы почувствовали [эффект санкций]. Но я не знаю, что еще можно сделать. В этом плане у нас почти закончились возможности для санкций», — заявил Рубио.

В конце октября Минфин США объявил о введении санкций против крупнейших экспортеров российской нефти — компаний «Лукойл» и «Роснефть». Ограничения ввели как против самих компаний, так и против их дочерних структур. Если контрагенты этих юрлиц в течение месяца не свернут операции, им грозят вторичные санкции США. «Лукойл» вскоре сообщил, что продаст зарубежные активы.

После этих санкций крупные нефтеперерабатывающие заводы в Индии и государственные нефтяные компании Китая приостановили новые заказы на поставки российской нефти. Индия и Китай — крупнейшие покупатели российской нефти.

В российской «нефтянке» копятся проблемы из-за санкций Трампа: цены падают, Китай и Индия боятся гнева США, а «Лукойл» попал под угрозу поглощения «Роснефтью» Главное об эффекте американских ограничений

