Киев прекратил мирные переговоры с Москвой, заявил первый замглавы МИД Украины Сергей Кислица в интервью The Times, опубликованном 11 ноября. Украинские и российские СМИ обратили на это внимание только сейчас.

В интервью Кислица заявил, что, «поскольку мирные переговоры с Россией в этом году завершились без особого прогресса, их прекратили».

По словам замглавы украинского МИД, Киев с лета стремится к тому, чтобы добиться от международных партнеров Украины более активных действий, призванных подтолкнуть Владимира Путина к личной встрече с Владимиром Зеленским.

Как отмечает The Times, Сергей Кислица по поручению президента Украины курирует мирный процесс с участием России, США и их союзников по НАТО.

Россия и Украина в 2025 году провели три раунда переговоров в Стамбуле. В ходе переговоров стороны договорились обменяться военнопленными и телами погибших военных. В ходе третьего раунда, продлившегося менее часа, Киев предлагал полностью прекратить огонь на фронте, Россия — прекратить боевые действия на один-два дня.

Украина долгое время выступает за то, чтобы провести переговоры Владимира Зеленского и Владимира Путина. Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что встречу президентов нужно тщательно подготовить, чтобы, по его словам, не ухудшать ситуацию, а ставить точку.

