Переговоры России и Украины в Стамбуле завершились. Они продлились меньше часа

В Стамбуле завершились переговоры российской и украинской делегаций, сообщают ТАСС, а также «РБК-Украина» и «Суспільне» со ссылками на источники.

О начале переговоров российское агентство сообщило в 20:38 московского времени, об их окончании — в 21:16. Таким образом, переговоры длились меньше часа. После короткого вступительного слова министра иностранных дел Турции Хакана Фидана они проходили в закрытом режиме.

По данным источника ТАСС, продолжения третьего раунда переговоров не будет. Журналистов пригласили на пресс-подход российской делегации, сообщают ТАСС, а также РБК и РИА Новости.

Собеседник ТАСС утверждает, что стороны договорились об обменах военных и гражданских лиц, но подробности неизвестны.