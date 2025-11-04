Польские журналисты утверждают, что бывший координатор «Открытой России» Игорь Рогов признался в работе на ФСБ

Бывший координатор «Открытой России» Игорь Рогов заявил польским следователям, что работал на российские спецслужбы.

Как пишет польское издание WP Wiadomości со ссылкой на материалы следствия, Рогов сообщил, что должен был «делать, что ему нравится», укреплять свое положение в российских оппозиционных кругах, знакомиться с новыми людьми и сообщать о происходящем ФСБ.

«Мне казалось, что я делаю больше хорошего, чем плохого», — цитирует издание показания Игоря Р. (фамилию WP Wiadomości полностью не приводит).

Он также заявил следователям, что действовал под давлением. «Мне казалось, что эти люди знают обо мне все. Я боялся всего этого», — сказал Рогов. Он, в частности, сообщил, что его шантажировали угрозами мобилизовать отца на войну.

Издание отмечает, что Игорю Р. и его жене Ирине, если обвинения в шпионаже подтвердятся, грозит от восьми лет заключения до пожизненного срока. Супруги находятся под стражей. Первое заседание по их делу назначено на 8 декабря.

О том, что Игорю и Ирине Роговой предъявлены обвинения в шпионаже, прокуратура Польши объявила в декабре 2024 года. О задержании Роговых стало известно в августе 2024-го. В октябре 2025 года появились подробности дела. По версии обвинения, Игорь Рогов в феврале-августе 2022 года сотрудничал с ФСБ и передавал российской спецслужбе информацию о российских оппозиционерах в Польше. В прокуратуре заявили, что Рогов передавал собранные сведения через свою жену.

Кроме того, Игоря Рогова обвинили в создании угрозы общественной безопасности путем подрыва. По версии прокуратуры, Рогов в июле 2024 года в составе группы россиян и украинцев участвовал в переправке посылки со взрывным устройством.

Игорь Рогов в 2017 году был заместителем координатора штаба Алексея Навального в Саранске, а после закрытия штаба работал в «Открытой России». В 2020 году Рогова и еще одного сотрудника «Открытой России» Артема Важенкова задержали и избили в Минске во время протестов после президентских выборов. Их отпустили через несколько дней. После начала полномасштабного вторжения России в Украину Рогов получил убежище в Польше.