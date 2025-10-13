Польша обвинила бывшего координатора «Открытой России» Игоря Рогова в работе на ФСБ

Прокуратура Польши обвинила в шпионаже в пользу российской разведки двух граждан РФ — бывшего координатора «Открытой России» Игоря Рогова и его жену Ирину. Это следует из сообщения прокуратуры от 13 октября.

В заявлении прокуратуры не упоминаются фамилии обвиняемых, только первая буква, но СМИ считают, что речь идет о Роговых, задержанных в Польше в 2024 году. Об обвинениях, предъявленных Рогову, стало известно в декабре 2024-го, но до сих пор прокуратура не раскрывала подробности.

По версии обвинения, Игорь Рогов в феврале-августе 2022 года сотрудничал с ФСБ и передавал российской спецслужбе информацию о российских оппозиционерах в Польше. В прокуратуре заявили, что Рогов передавал собранные сведения через свою жену.

Кроме того, Игоря Рогова обвинили в создании угрозы общественной безопасности путем подрыва. По версии прокуратуры, Рогов в июле 2024 года в составе группы россиян и украинцев участвовал в переправке посылки со взрывным устройством. Посылку обнаружили на складе курьерской компании в Лодзинском воеводстве. По этому делу ранее осудили гражданку Украины, которая, по данным обвинения, отправила посылку.

По информации издания «Вот так», Игорь Рогов, вероятно, участвовал в операции украинской разведки, которая через Польшу (и без ведома польских властей) переправляла в Россию компоненты взрывчатки.

Прокуратура Польши 9 октября направила обвинительное заключение против Роговых в суд.

Игорь Рогов в 2017 году был заместителем координатора штаба Алексея Навального в Саранске, а после закрытия штаба работал в «Открытой России». В 2020 году Рогова и еще одного сотрудника «Открытой России» Артема Важенкова задержали и избили в Минске во время протестов после президентских выборов. Их отпустили через несколько дней.

После начала российско-украинской войны Игорь Рогов жил в Польше, он получил в стране политическое убежище.