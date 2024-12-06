Бывшему координатору «Открытой России» Игорю Рогову, арестованному в Польше, добавили обвинение в шпионаже

Бывшему координатору «Открытой России» Игорю Рогову, арестованному в Польше по подозрению в «создании угрозы общественной безопасности», добавили в обвинение статью о шпионаже, пишет издание «Вот Так» со ссылкой на польскую прокуратуру.

Представитель прокуратуры заявил, что Рогову вменяют параграфы 2 и 3 статьи 130 УК Польши. В параграфе 2 говорится, что участие в деятельности иностранной разведки и предоставление ей сведений, передача которых может нанести вред Польше, наказывается сроком от восьми лет заключения до пожизненного. Параграф 3 предусматривает наказание от полугода до восьми лет за проникновение в электронные системы и сбор информации, которая может нанести вред Польше.

С чем связано дело Рогова — неизвестно. Его жена рассказывала, что Рогова задержали из-за посылки «с подарками из Украины», которая пришла на его имя, пока он гостил у друзей в Праге в июле 2024 года. Забрать ее он так и не успел — когда он вернулся, его уже ждали силовики.

Знакомые Рогова рассказывали другую версию, согласно которой он получил «посылку от украинских волонтеров» во время поездки в Чехию, но не знал, что в ней находится. В итоге, как они предполагают, в посылке «была какая-то взрывчатка, которая и заинтересовала поляков».

В начале августа стало известно, что Игорь Рогов, задержанный в Польше, арестован на три месяца по подозрению в «создании угрозы общественной безопасности». На тот момент ему вменяли две уголовные статьи — 163 об угрозе жизни или здоровью людей в форме взрыва и 164 о создании опасности. Суть выдвинутых против него обвинений неизвестна.

2 декабря «Вот Так» сообщил, что суд в Польше также арестовал жену Игоря Рогова — россиянку Ирину Рогову (Мосейкину) по подозрению в шпионаже. По данным журналистов, решение об аресте было вынесено 13 ноября. Кроме того, по данным «Вот Так», 27 ноября сотрудники Агентства внутренней безопасности также провели обыск у друга Игоря Рогова — россиянина Данилы Бузанова, которого допросили в качестве свидетеля. По его словам, спецслужбы интересовались возможным сотрудничеством Рогова с ФСБ.

В 2020 году Рогова вместе с другим активистом «Открытой России» Артемом Важенковым задержали в Беларуси, куда они приехали наблюдать за выборами президента. Рогов рассказывал, что их привезли в изолятор на Окрестина, где сначала всю ночь продержали на голой земле, а потом избили. Белорусское госагентство сообщало, что Рогова подозревают по делу об участии в массовых беспорядках. Спустя сутки его отпустили из изолятора с условием немедленно покинуть Беларусь. После начала войны в Украине Рогов жил в Польше и был стипендиатом Катовицкой стипендиальной программы.

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