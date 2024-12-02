Власти Польши заподозрили в шпионаже жену бывшего координатора «Открытой России» Игоря Рогова. Он сам арестован по обвинению в подготовке взрыва

Суд в Польше арестовал россиянку Ирину Рогову (Мосейкину) по подозрению в шпионаже, сообщила польская прокуратура изданию «Вот так». Районный суд Катовице-Всухд вынес решение об аресте Роговой еще 13 ноября.

Россиянку обвинили в шпионаже, который сопряжен с пособничеством в попытке совершить преступление (параграф 3 статьи 18, параграф 2 статьи 130 УК Польши). Подробности дела прокуратура раскрывать не стала, сославшись на «интересы следствия».

Ирина Рогова — жена бывшего заместителя координатора штаба Алексея Навального в Саранске и бывшего координатора «Открытой России» Игоря Рогова. В конце июля стало известно, что спецслужбы Польши задержали Рогова. В начале августа его арестовали по подозрению в «создании угрозы общественной безопасности» (статьи 163 и 164 УК Польши). Ему предъявлено обвинение в подготовке взрыва. Детали дела не раскрываются.

Жена Рогова до своего ареста рассказывала «Вот так» версию о том, что ее мужа задержали из-за посылки «с подарками из Украины», которая пришла на имя Рогова, пока он гостил у друзей в Праге в июле 2024 года. Знакомые активиста заявили изданию, что он мог получить «посылку от украинских волонтеров» со взрывчаткой во время поездки в Чехию, но не знал, что именно находится внутри. Для чего предназначалась посылка, знакомые не знают.

В конце ноября сотрудники Агентства внутренней безопасности (АВБ) Польши провели обыск у друга Роговых Данилы Бузанова — бывшего координатора штаба Навального в Балаково (Саратовская область) и фигуранта саратовского . Активист, как и Рогов, сейчас живет в Польше. Бузанов учится в Силезском университете.

Бузанов рассказал изданию «Вот так», что его допросили в качестве свидетеля. «Вопросы были типа „Знаете ли вы этого человека?“, „Говорила ли вам его жена Ирина о связях Игоря с ФСБ?“ <…> Где я, а где российские спецслужбы, о которых меня спрашивали — выглядит сюрреалистично», — говорил Бузанов журналистам.

В 2020 году Игоря Рогова вместе с другим активистом «Открытой России» Артемом Важенковым задержали в Беларуси, куда они приехали наблюдать за выборами президента. Рогов рассказывал, что их привезли в изолятор на Окрестина, где сначала всю ночь продержали на голой земле, а потом избили. Белорусское госагентство сообщало, что Рогов — подозреваемый по делу об участии в массовых беспорядках. Спустя сутки его отпустили из изолятора с условием немедленно покинуть Беларусь.

В последнее время Рогов жил в Польше, был стипендиатом Катовицкой стипендиальной программы.

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