Бывший координатор «Открытой России» Игорь Рогов задержан в Польше. СМИ утверждают, что его подозревают в шпионаже

Спецслужбы Польши утром 29 июля задержали 27-летнего бывшего координатора «Открытой России» Игоря Рогова. Первым об этом сообщило издание Port, информацию в разговоре с изданием «Вот так» подтвердили знакомые активиста, а также источники Sota.

По информации Port, Рогова задержали в польском Сосновце. В его квартире провели обыск, после чего увезли на допрос, пишет «Вот так». Сейчас он находится в прокуратуре.

Точная причина задержания до сих пор неизвестна, подчеркивает Port. При этом «Вот так» и Sota утверждают, что Рогова подозревают в шпионаже. Что стало поводом для подозрений, не уточняется.

Правоохранительные органы Польши это не комментировали.

Игорь Рогов в 2017 году был заместителем координатора штаба Алексея Навального в Саранске, а после закрытия штаба начал работать в «Открытой России». В 2020 году Рогова и еще одного сотрудника «Открытой России» Артема Важенкова задержали и избили в Минске во время протестов после президентских выборов. Их отпустили через несколько дней.

В последнее время Рогов жил в Польше, был стипендиатом Катовицкой стипендиальной программы.