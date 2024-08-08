В Польше арестовали бывшего координатора «Открытой России» Игоря Рогова. Его подозревают в подготовке взрыва

Бывший координатор «Открытой России» Игорь Рогов, задержанный в Польше, арестован на три месяца по подозрению в «создании угрозы общественной безопасности», сообщило издание «Вот Так» со ссылкой на пресс-секретаря польской прокуратуры Пшемыслава Новака.

Представитель прокуратуры заявил, что Рогову вменяют две уголовные статьи (163 об угрозе жизни или здоровью людей в форме взрыва и 164 о создании опасности). Ему предъявлено обвинение в подготовке взрыва. Других деталей в ведомстве не привели. В пресс-службе прокуратуры Польши информацию об аресте Рогова также подтвердили «Новой газете Европа».

По данным «Вот Так», Рогова задержали 29 июля в польском городе Катовице. Издание Sota, сообщившее о задержании, утверждало, ссылаясь на источники, что у Рогова прошел обыск и что его подозревают в шпионаже. Издание Port сообщало, что Рогова задержали в городе Сосновец в общежитии Силезского университета города Катовице, где он учился.

В 2020 году Рогова вместе с другим активистом «Открытой России» Артемом Важенковым задержали в Беларуси, куда они приехали наблюдать за выборами президента. Рогов рассказывал, что их привезли в изолятор на Окрестина, где сначала всю ночь продержали на голой земле, а потом избили. Белорусское госагентство сообщало, что Рогова подозревают по делу об участии в массовых беспорядках. Спустя сутки его отпустили из изолятора с условием немедленно покинуть Беларусь.

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